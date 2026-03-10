■2026 ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドC組日本9 − 0チェコ（10日東京ドーム）野球日本代表の侍ジャパンはワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドC組でWBC2度目出場のチェコと最終第4戦に臨み、7回まで無得点と苦しみながら8回に敵失で先制、さらに周東（ソフトバンク）が3ラン本塁打、村上（ホワイトソックス）が満塁弾を放つなど一挙に9点を奪った。投手陣は先発・高橋宏斗（中日）、宮城（オリック