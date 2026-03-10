アメリカのヘグセス国防長官はイランへの軍事作戦について、「今日はふたたび最も激しい攻撃の日となるだろう」と述べ、攻撃をさらに強める姿勢を強調しました。ヘグセス国防長官はさきほど記者会見を行い、「アメリカ軍は勝利している」と述べるとともに「イラン側はやけになって慌てふためいている」などと強調しました。また、ヘグセス長官は「イランが学校などの民間施設からミサイルを発射している」と非難。さらに「今日はふ