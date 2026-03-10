第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、POOL Aのプエルトリコ、POOL Dのドミニカ共和国、ベネズエラが揃って準々決勝進出を決めた。2連勝で迎えたドミニカはイスラエルと対戦し、2回にタティスJr.の満塁本塁打などで5点を先制すると、4回にはクルーズの一発が飛び出すなど、その後も得点を奪い10−1の大勝。ベネズエラは2連敗中のニカラグアと対戦し、初回にチョーリオの犠飛で先制すると、3回にアクーニャ