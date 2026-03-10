侍ジャパンの周東佑京外野手（３０＝ソフトバンク）が、１０日のチェコ戦（東京ドーム）で８回二死一、二塁から右中間へ今大会初となる３ランを放ち、点差を「４」に広げた。侍の猛攻がスタートしたのは、両者無得点で迎えた８回だった。先頭・佐藤輝が左腕に死球を受けて出塁すると、一死から途中出場の若月が相手３番手ノヴァークの９投目・高めカットボールを強振。右前二塁打となり、さらに右翼・エスからの悪送球で三塁ま