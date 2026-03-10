1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC最終戦が10日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコを9-0で下して4戦全勝とした。侍ジャパンを終盤まで苦しめたチェコのパベル・ハジム監督は、会見で熱い試合を振り返った。連覇を狙う侍ジャパン相手に、チェコが奮闘した。先発マウンドに上がったのは、この日で代表を引退するオンジェイ・サトリア投手。“魔球”チ