カーディガン代わりにサッと羽織っておしゃれ見えが狙えるフルジップのパーカーは、この季節こそ重宝するアイテム。大人がデイリーコーデに盛り込むなら、都会的で落ち着いた雰囲気のグレー色が正解かも。そこで今回は、「グレーパーカー」を使ったこなれコーデを解説します。【niko and ...（ニコアンド）】のおしゃれスタッフさんによる最旬の着こなしをご紹介する