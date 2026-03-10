ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦ですでに1位通過を決めている日本代表「侍ジャパン」がチェコに9-0で勝利。4勝0敗で1次ラウンドを終了した。敗退が決まっているチェコは4連敗となったものの、終盤まで0-0の大善戦。試合後は整列し挨拶するルーティンを披露し、場内の大歓声を浴びた。グッドルーザーとしてWBCを去る。チェコの東