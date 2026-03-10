春の訪れを感じられる暖かな日は、お気に入りのドリンクを持ってのんびりと外で過ごすのにぴったり。お腹を満たすフードも添えれば、贅沢な時間に変わりそうです。【スターバックス】では、そんなときにぴったりな「季節のおすすめフード」を販売中。今回は、コーヒーのお供にしたいおすすめフードを紹介します。 色鮮やかなコーティングで春気分 「桜抹茶ドーナツ」は春