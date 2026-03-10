◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの北山亘基投手（２６）が９―０の９回に登板し、９番から始まったチェコ打線を圧巻の３者連続三振、１回無失点で試合を締めくくった。最速は１５３キロだった。先発の高橋から宮城、金丸とつなぎ、６日の台湾戦以来、今大会２度目の完封リレーとなった。北山は、６日の台湾戦で１３点リードの６回に登板し、１回１安打無失点に抑えており、２試