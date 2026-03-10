実験を行う研究チームのメンバー。（資料写真、天津＝新華社配信）【新華社天津3月10日】中国の研究チームがリチウム電池電解液の課題だった酸素配位の動力学的制約を解決し、フッ素化溶媒をベースに新型電解液システムを合成した。今回の成果により、リチウム電池のエネルギー密度は1キログラム当たり700ワット時に達した。天津・南開大学化学学院の趙慶（ちょう・けい）研究員、中国科学院院士（アカデミー会員）の陳軍（ち