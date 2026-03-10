◇第6回WBC1次ラウンドC組日本９ー０チェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はチェコに勝利し、4戦全勝のC組1位で1次ラウンドを終えた。両軍無得点の8回に周東佑京外野手（30＝ソフトバンク）の3ラン、村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）の満塁弾などで一気に9点を奪い試合を決めた。試合