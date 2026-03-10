◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）チェコ代表で、今大会限りで代表を引退する意向のオンジェイ・サトリア投手（29）が魂の67球で侍打線を翻ろう。4回2/3を6安打無失点で降板した。試合後には再びサトリアに対して球場全体が万雷の拍手を贈った。侍打線を“宝刀”チェンジアップで翻ろう。得点を許さず降板する際には、チェコ応援団だけでなくスタンド全体から万雷の拍手が送られた。試合は7