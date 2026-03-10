整備不良のスポーツカーをドライバーに運転させたとして逮捕されたブラジル国籍の男性が、不起訴処分となりました。去年、東京都江東区の路上で、ドライバーに整備不良のスポーツカーを運転させたとして逮捕されたブラジル国籍の34歳の男性について、東京地検は10日付で不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由について、裁判で立証するだけの証拠がないとして「嫌疑不十分」としています。