プレミアリーグのリヴァプールがWGの獲得を検討している。『Team Talk』によると、ターゲットはサウジのアル・イテハドに所属しているフランス代表のムサ・ディアビだ。26歳のレフティで、2024年まではウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラに在籍していた。今季は公式戦33試合で3ゴール13アシストと素晴らしい数字を残しているディアビだが、2年ぶりとなる欧州復帰を希望しているようだ。そこで獲得に手を挙げたのがWGの強化