『歌詞（うた）の本棚 あなたに』（歌詞：キヨサク／絵：大宮エリー／リットーミュージック）が2026年4月23日（木）に発売される。 【写真】『歌詞（うた）の本棚 あなたに』著者・キヨサクと大宮エリー 「夢で逢えたら どこへ行こうか？」「あなたがいれば どこでもいいよ」ーー。大宮エリーが遺した“花”作品とMONGOL800による名曲のコラボ絵本が登場。 本書は歌詞を絵本と