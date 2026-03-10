女優の山田杏奈が１０日、６月７日にドイツで授賞式が行われる日本映画祭「ニッポン・コネクション」にてニッポン・ライジングスター賞を受賞したことを発表した。「ニッポン・コネクション」は今年で２６回を迎える日本映画の魅力を伝えるイベント。「ニッポン・ライジングスター賞」は将来性豊かな若き才能を日本以外にも広く紹介し、国際的な注目をさらに高めることを目的とした賞。山田はこれまでの演技と存在感が評価され