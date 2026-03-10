元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。妊娠８か月の大きなおなかで登場した。今回は「東北出身の有名人が大集合」。岩手県奥州市出身の久慈は冒頭、ＭＣの明石家さんまに「久慈はちょっとぽっちゃりしはったなあと思ったら妊娠なさってるんだ」と聞かれると「そうなんですよ〜」と、現在、夫でプロバスケットボール選手の渡邊雄太との間の第一子