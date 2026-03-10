俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜後9：00）のスピンオフドラマ『再会〜Another Truth〜』【後編】が、10日放送の本編第8話放送終了後から動画配信プラットフォームTELASAで配信される。【場面写真】本編では描かれなかった3人の姿ある事件で使用された《拳銃》を小学校の桜の木の下に埋め、《誰にも言えない秘密》を共有した飛奈淳一ら4人の同級生。23年後、刑事となった