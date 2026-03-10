◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）オリックス・若月健矢捕手が両軍無得点の８回、一挙９得点の流れをつくった。６回に４番のＲソックス・吉田の代打で登場し、１死一塁でこの試合２度目の打席へ。フルカウントからコバラの９球目をはじき返し、右翼線に二塁打を運んだ。右翼手・エスカラの悪送球で、一塁走者の阪神・佐藤が一気にホームイン。その後は周東の３ラン、牧の押し出し四球、村上の