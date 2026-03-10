◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）３番手で今大会の侍ジャパン最年少、金丸夢斗（中日）が７回から登板。３番のフルプを三ゴロに仕留めた後に“奪三振ショー”が待っていた。４番・チェルベンカ、５番・プロコップから三振を奪うと、８回には６番・ムジーク、７番チェルビンカ、８番・エスカラからも三振を奪い、５者連続奪三振をマークした。ＷＢＣの日本人で５者連続奪三振は２０１３年１次ラ