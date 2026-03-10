【狩野亮の目】９日のアルペンスキー女子スーパー大回転（座位）で今大会日本勢第１号のメダルを獲得した村岡桃佳選手はプレッシャーもある中でよく滑り切ったと思う。私も肋骨（ろっこつ）骨折などの経験があるが、けがから復帰したレースでは自分は攻めた滑りをしたつもりでも、無意識に「心のブレーキ」のようなものがかかり、いつもよりスピードが落ちたり、ギリギリのライン取りができなかったりする。この日の村岡選手