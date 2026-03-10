リンクをコピーする

【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第5日の10日、ノルディックスキー距離男子スプリント・クラシカル立位で川除大輝、新田佳浩（ともに日立ソリューションズ）は準決勝で敗退した。