「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン９−０チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンの村上宗隆内野手に今大会１号グランドスラムが飛び出した。八回、周東の３ランなどで一挙５点を先制し、なおも２死満塁の場面。カウント２−１から甘い球を完ぺきに捉えると、右中間席に飛び込んだ。確信の一撃にベンチでは思わず笑みがこぼれた。この日は４打数無安打２三振と低迷していた村上。