【DJI Avata 360】 発売日・価格未定 DJI JAPAN、ドローン「DJI Avata 360」を発表、ティザームービーを公開した。 今回のムービーは曲面を描くレンズが真下に向いているという謎めいたもの。動画の説明は「フラッグシップ 8K 360°ドローン」という情報と、3月26日21:00（日本時間）という表記のみ。この時間にドローンの全貌が明かされる