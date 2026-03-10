◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンはチェコに苦しめられるも、終盤に得点をもぎ取り1次ラウンド4連勝を飾りました。ここまで3連勝しプールC1位での準々決勝進出を決めていた侍ジャパン。3連敗のチェコとの1次ラウンド最終戦、大谷翔平選手らをベンチに置き出場機会の少なかったメンバーをスタメンで起用しましたが、重苦しい試合となりました。侍