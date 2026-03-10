野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１０日、１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）の日本―チェコ戦が行われた。息詰まる投手戦が続く中、３番手として七回から登板した左腕・金丸夢斗（中日）が、一死から八回終了まで５者連続三振の快投。１５０キロ台の速球に、切れ味鋭いフォークや１１０キロ台のカーブを織り交ぜ、緩急