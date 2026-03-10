◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、すでに同組1位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。8回に打線が爆発。一挙9得点を挙げた。なかなか点が入らず、0―0のまま迎えた8回だった。先頭の佐藤輝が死球で出塁。村上が三振に倒れ1死一塁で打席に立った若月が右翼線を破る二塁