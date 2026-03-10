「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンの周東佑京外野手が八回に価値あるダメ押し３ランを放った。今大会、チームのＮＰＢ選手で初アーチとなった。敵失で先制点を奪い、なおも２死一、二塁で打席に入った周東。初球の内角直球をきれいにとらえると、打球は右翼席に飛び込んだ。笑みを浮かべながらダイヤモンドを一周すると、ベンチ前で「最