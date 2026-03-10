言葉のパズルで思考のストレッチを試してみませんか？今回は、懐かしい学び舎の思い出から現代社会を支える仕事の呼び名まで、バラエティーに富んだ言葉を集めました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□じにあ□□ぴつようち□□□□むすびヒント：黒鉛の芯を木で囲んだ、削って使う昔ながらの筆記用具を何といいますか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：えん正解は「えん」