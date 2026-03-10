まとまった資金を安全に増やしたい方にとって、元本保証のある「定期預金」は心強い選択肢です。なかでもネット銀行は、店舗窓口を持たないぶん高めの金利を提供している銀行が多く、利息で大きな差がつくケースもあります。All Aboutマネー編集部では、こうした特徴をふまえてネット銀行（※）の金利やキャンペーンを調査しました。注目の定期預金を、金利が高い順にランキング形式でご紹介します（金利は2026年3月5日時点）。※