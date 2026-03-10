2026年3月9日、「ちいかわ」の小麦ギャル姿のグッズが発売されることが決定し、中国のネットユーザーの注目を集めている。「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。22年4月からは朝の情報番組「めざましテレビ」内でテレビアニメが放送されており、25年末に同作初の映画化が発表されると、中国でも大きな話題となった。そんな「ちいかわ」と1990〜2000年代の若者文化にイン