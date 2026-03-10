タレントの大沢あかねさんは3月9日、自身のInstagramを更新。ヘアカット後の最新ショットを公開しました。【写真】大沢あかねの最新ショット「美人すぎます」「Haircut」と報告し、自身の写真を3枚載せている大沢さん。レース柄の白いトップスを着て、カメラに向かって色っぽい表情を見せています。肩につくかつかないかくらいまでカットされた髪形がすてきです。コメントでは、「美しいにも程がある」「更にお綺麗になられました