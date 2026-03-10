アジアインフラ投資銀行（AIIB）はこのほど、期間3年・30億元（約687億円）のパンダ債（外国の政府・企業・国際機関などが中国本土の市場で、人民元建てで発行する債券）発行に成功しました。最終条件によれば、本債券の表面利率は1．70％だということです。今回の発行には34の投資家が申し込み、申込総額は90億元に達し、申込規模と投資家数はいずれも過去最高を更新しました。旺盛な投資需要を踏まえ、発行規模は計画の20億元か