第6回WBC・1次リーグC組○ 侍ジャパン 9 − 0 チェコ ●＜3月10日東京ドーム＞野球日本代表・侍ジャパンは10日、WBC・1次リーグC組第4戦のチェコ戦に勝利。すでに進出を決めている準々決勝に1次リーグ4戦全勝で臨むことになった。侍ジャパンは先発した郄橋宏斗（中日）が、5回途中2安打無失点、5奪三振1四球の快投。2番手の宮城大弥（オリックス）も1回1/3を完璧に抑えゼロを刻んだ。7回からは金丸夢斗（中日）が、