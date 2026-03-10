55kWh仕様「B5」はどんなモデル？デビューしたばかりの日産「新型リーフ」に、よりリーズナブルな「B5」シリーズが追加されました。最廉価グレードは実質300万円台前半から購入可能となり、BEV（バッテリーEV：電気自動車）の導入ハードルを一段と引き下げる存在として注目されています。【画像】超カッコいい！ これが「実質309万円」で買える日産の新型「最安“クーペSUV”」です！ 画像で見る（30枚以上）2026年1月29日に