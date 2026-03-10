◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チェコ(10日、東京ドーム)3番手で登板した金丸夢斗投手が2イニングを無失点に抑えました。0-0で迎えた7回、宮城大弥投手に代わり、金丸投手がWBCで初のマウンドへ上がります。いきなりマレク・フルプ選手から三遊間への鋭い打球を打たれますが、サードを守る岡本和真選手が腕をのばし捕球すると、一回転しながら1塁へ投げる好プレーを披露。バックに助けられます。する