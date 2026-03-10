大井競馬場で３月１０日、第１１Ｒでフジノウェーブ記念・Ｓ３（１４００メートル）が行われ、５番人気のナンセイホワイトが重賞初勝利。２着は７番人気のジョージテソーロ、３着は１４番人気のドリームビリーバー。１番人気のチカッパは７着に終わった。落合玄太騎手（ジョージテソーロ＝２着）「道中はリズム良く運べて、４角の手応えも良かった。ただ、きょうは勝ち馬の方が上でした」藤田凌騎手（ドリームビリーバー＝３着