株式会社NEXERは、結婚式場「ザ・グローバルビュー長崎」と共同で、事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女３５０人を対象に「結婚式の費用・予算に関する意識」についてのアンケートを実施。その結果を公表した。結婚式の予算として最も多かった回答は「２００万〜３００万円未満」で３０.９％。次いで「１００万〜２００万円未満」が２８.９％、「５０万〜１００万円未満」が１９.１％と続く。そのほか