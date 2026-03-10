Ｊ１千葉は１０日、千葉市内でアウェー・横浜ＦＭ戦（１４日・日産ス）に向けた練習を公開した。今季開幕前に右ふくらはぎを負傷し、前節・柏戦で今季初めてメンバー入りを果たしたＭＦ安井拓也は、現在の状態について「今は良くなっている。やれることは増えてきていて状態は上がっている」と自信を示した。開幕前の状態が良いと感じていた中での負傷に悔しさはあったというが、約２か月の治療期間はトレーニングとリカバリー