◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのソフトバンク・周東佑京外野手（３０）が、チェコ戦に「７番・中堅」でＷＢＣ２大会目で初スタメン。足だけでなくパワーも披露した。７回無死の３打席目は平凡な遊ゴロを俊足で内野安打に。ＷＢＣで自身初ヒットをマークすると、続く中村の打席で二盗に成功した。１点リードの８回２死一、二塁では豪快な３ランを放った。周東は昨季３本塁打で、プ