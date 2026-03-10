俳優のディーン・フジオカが１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。生まれ故郷への思いを明かす一幕があった。今回は「東北出身の有名人が大集合」。福島県須賀川市出身のディーンはＭＣの明石家さんまに「福島にどれくらい住んではったんですか？海外のイメージやけど」と聞かれると「僕は生まれたのは生まれたんですけど…。子供の時ずっと冬休み、夏休みは必ず須賀川に帰っていた