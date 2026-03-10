◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパン・村上宗隆内野手（２６）が待望の今大会１号を放った。２３年３月２１日のＷＢＣ決勝・米国戦以来３年ぶり、通算８本目の代表アーチは５点リードの８回２死満塁から飛び出した。打った瞬間それと分かる確信の一発。チェコの左腕ジョンソンの真ん中高め１４０キロの直球を完璧に捉えると、打球速度１８０・４キロの速さで バックスクリーン右横に放り