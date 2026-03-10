エレコムは3月10日、アウトドア特化ブランド「NESTOUT」にて、温かい料理を調理できる電気調理器「COOKER-1」を発売した。直販価格は11,980円。カラーはブラックとサンドベージュの2色。電気調理器「COOKER-1」火を使わず、ポータブル電源などの電力で調理できるコンパクトな電気調理器。火を使わないため火災リスクを軽減し、一酸化炭素（CO）も発生しないため、テントや車内で利用しやすい。お手入れしやすいよう内釜にはフッ素