米ADP民間雇用者数、週平均1万5500人増加－２月21日までの４週間 : 米国の民間雇用者数は２月21日までの４週間に、週平均 で1万5500人増加した。 ADPリサーチ・インスティテュートとスタンフォー ド・デジタル・エコノミー・ラボが暫定推計を示した。（ブルームバーグ）