本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/10（火） EUR/USD 1.1500（7.57億ユーロ） 1.1525（7.20億ユーロ） 1.1595（6.46億ユーロ） 1.1600（9.39億ユーロ） 1.1640（12.0億ユーロ） 1.1650（15.0億ユーロ） 1.1695（10.0億ユーロ） 1.1700（37.0億ユーロ） USD/JPY 155.00（11.0億ドル） 157.75（6.22億ドル） 159.00（7.39億ドル） GBP/USD 1