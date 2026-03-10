お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が10日、自身のXを更新。人気ラーメン店「日高屋」を絶賛した。【写真】「これで2千円いかない」スリムクラブ真栄田が投稿した日高屋での注文真栄田は「これで2千円いかない日高屋は、日本の誇りであり、救世主だ」とのコメントとともに、麺や餃子などを多数注文したテーブルの写真をアップ。コメント欄では「最強ですよね。先週行ったんですが今週も行きたくなりました」「懐が