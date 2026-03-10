◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙い、すでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。「3番・一塁」で先発出場した村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）が待望の今大会初本塁打を放った。5点リードの8回、2死満塁でこの回2度目の打席を迎えるとジョンソンの14