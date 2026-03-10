3回、左越えに3ランを放つヤクルト・鈴木叶＝バンテリンドームヤクルトの伊藤が3安打1打点と遊撃の定位置獲得へアピールした。鈴木叶も3ランを含む3安打。先発枠入りを目指す松本健は4回3失点だった。中日はサノーが2点本塁打に二塁打と長打力を示した。三浦は3回8失点と大乱調。