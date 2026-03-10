千葉の鉄道シーンを支える「幕張車両センター」の心臓部が、初めて一般に解放されます。JR東日本千葉支社は、2026年3月21日（土）に同センター初となる「車両メンテナンス体験ツアー」を開催。最大の目玉は、普段は絶対に入れない検査庫内での「ガチ」な作業体験。使用予定車種は、千葉でおなじみのE257系やB.B.BASE、209系。屋根上に登れるほか、ドア開閉操作、さらにはE257系のヘッドマーク（愛称名表示）を自分好みに設定できる