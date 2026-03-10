日本女子代表(なでしこジャパン)は10日の第3節でベトナムに4-0で勝利した。グループリーグ全勝でC組を首位通過。他会場で台湾がインドを3-1で破ったため、C組は首位が日本、2位が台湾、3位がベトナム、4位がインドとなった。日本は15日の準々決勝でフィリピンと対戦する。日本はグループリーグ3試合を17得点無失点で首位通過。15日の準々決勝で勝利してベスト4入りを決めると、来年にブラジルで行われる女子ワールドカップ出場